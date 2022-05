Criança yanomami é assassinada em Roraima

A PM acionou apoio da perícia e do Instituto Médico Legal (IML) para remover o corpo da criança edit

Apoie o 247

ICL

247 - Lucia Yanomami, de 11 anos, foi assassinada nessa quinta-feira (12), na região de Ajarani, no Município de Iracema, Sul de Roraima. A informação foi publicada nesta sexta-feira (13) pelo jornal Folha de Boa Vista.

De acordo com a reportagem, o local foi isolado para investigações. A PM acionou apoio da perícia e do Instituto Médico Legal (IML) para remover o corpo da criança. O suspeito pelo crime não foi localizado.

O assassinato aconteceu em meio à revolta de setores da sociedade civil por conta do sumiço de índios Yanomamis, em Roraima, no final do mês passado, após a comunidade indígena Aracaçá ser queimada - os índios também haviam denunciado o estupro e a morte de uma indígena de 12 anos, desaparecimento de uma criança de três anos em um rio e atuação ilegal de garimpeiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia cobrou mais investigações sobre o sumiço dos indígenas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE