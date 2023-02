Em Londres, Helder Barbalho reúne-se com rei Charles III

Apoie o 247

247 - O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), reuniu-se nesta sexta-feira (17), no Palácio de Buckingham, com o rei da Inglaterra, Charles III, para discutir pautas ambientais.

Segundo o governador, a experiência foi "muito bacana". "Pude convidá-lo para a COP30 em Belém, se Deus quiser, e, claro, reafirmar o compromisso da necessidade de nós trabalharmos juntos em favor da nossa região, gerando empregos verdes, garantindo sustentabilidade, responsabilidade ambiental e soluções de desenvolvimento que conciliem as pessoas, as vocações do nosso estado e a floresta viva".

Em entrevista à CNN Brasil, Barbalho disse que "o rei se demonstrou muito sensível em construirmos pagamentos por serviços ambientais, [sensível] de que a floresta viva precisa ser monetizada. A partir dai, a população que está na atividade rural pode ser fiscal da floresta e [pode] receber pela floresta em pé".

Na quinta-feira (16), Barbalho esteve na Chatham House para um encontro com "representantes de instituições londrinas e do setor privado". Ele também se reuniu com Alok Sharma, presidente da COP 26 para discutir planos de "bioeconomia".

