Embaixada do Brasil na França divulga vídeo mentiroso sobre desmatamento no Brasil

247 - Enquanto o Brasil bate recordes de desmatamento, sendo ameaça de boicotes de seus produtos pelo exterior, a Embaixada brasileira em Paris, na França, conhecida como um dos prinipais bastiões bolsonaristas no exterior, divulgou um vídeo na tentativa de passar a imagem de que o Brasil está aplicando políticas sérias de combate à devastação de biomas.

De acordo com um trecho da peça, "o Brasil tem um compromisso: eliminar o desmatamento na Amazônia até 2030". "O Brasil tem um plano de ação, mas a chave para preservar a floresta é cuidar do seu povo. Os dados mostram que o desmatamento caiu onde as famílias tiveram melhoria de vida e renda", continua.

O vídeo disse que o País "reduz o desmatamento ilegal na Amazônia. Mas com o apoio internacional pode fazer muito mais".

Segundo levantamento divulgado no último dia 19 pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), o desmatamento da Floresta Amazônica em março foi o maior registrado para o mês em dez anos.

Dados obtidos via Sistema de Alerta do Desmatamento (SAD) apontaram que foram registrados em março 810 km² de floresta desmatados, um aumento de 216% na comparação com março de 2020. Também foi o maior para o mês da série histórica realizada desde 2011.

Um dia após discursar na Cúpula do Clima e prometer reduzir drasticamente o desmatamento no Brasil e as emissões de carbono, Jair Bolsonaro cortou recursos para a área ambiental na última sexta-feira (23). O Ministério do Meio Ambiente, comandado por Ricardo Salles, terá quase R$ 240 milhões a menos em 2021.

