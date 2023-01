Entidades da Caixa Econômica lançam campanha para ajudar os índios yanomami

Apoie o 247

247 - A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) e a Associação do Pessoal da Caixa de Roraima (Apcef/RR) iniciaram, nesta segunda (23), a campanha SOS Yanomami, indígenas encontrados com problemas como desnutrição grave e malária no estado de Roraima. O Ministério dos Povos Indígenas, comandado por Sônia Guajajara, informou este mês de janeiro que pelo menos 99 crianças do povo Yanomami morreram em 2022 por conta do garimpo ilegal na região. A pasta estima que ao menos 570 crianças foram mortas pela contaminação por mercúrio, desnutrição e fome nos últimos anos. Os Yanomami formam cerca de 30 índios, a maior reserva indígena do Brasil.

O presidente da Fenae, Sergio Takemoto, afirmou ser "estarrecedora e revoltante a situação em que se encontram os Yanomamis". "Além das ações já anunciadas pelo governo federal, é fundamental que toda a sociedade se mobilize para ajudar esse povo indígena, vítima da negligência e do abandono governamental, além da ação destruidora do garimpo ilegal".

>>> Dino determina abertura de inquérito para investigar possível genocídio de yanomamis

O presidente da Apcef/RR, André Ferreira, destacou a importância da proposta. "Quero convidar todos os associados da Apcef Roraima e das Apcefs de todo o Brasil para contribuir com essa campanha. Que possamos ajudar o povo da etnia Yanomami que está passando por uma crise sanitária e de insegurança alimentar".

O Ministério da Saúde decretou emergência em saúde pública por conta da situação dos índios yanomamis.

As doações para campanha do Movimento Solidário - programa da Fenae e das Apcefs - já podem ser feitas.

Veja como doar!

Doações bancárias

Banco Caixa (104)

Agência: 1041

Operação: 003

Conta corrente: 50174-4

CNPJ/PIX: 34.267.237/0001-55

Federação Nacional das Associações do Pessoal CEF

Doação de pontos Nosso Valor (para associados às Apcefs)

Acesse a plataforma (https://nossovalor.webpremios.digital/), entre em catálogo e depois clique no ícone doação.

Alimentos e outros donativos

Devem ser entregues na agência da Caixa em Boa Vista

Rua José Magalhaes 321-Centro/Boa Vista

Aos cuidados da diretora Social da Apcef/RR Janismara Brito

