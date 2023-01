Estudo mostra que o núcleo da Terra gira mais devagar. Confira possíveis consequências

O núcleo girava mais rápido que a Terra em si, mas teria acompanhado o movimento natural do planeta edit

247 - Os chineses Yi Yang e Xiaodong Song, sismólogos da Universidade de Pequim apontaram em artigo científico publicado pela revista "Nature Geoscience" que o núcleo da Terra parou de girar mais rápido que a própria Terra. O estudo foi realizado com informações sobre terremotos. os dois pesquisadores estudam o fenômeno desde 1995.

O núcleo girava mais rápido que a Terra em si, mas, nas últimas décadas (possivelmente em 2009), teria acompanhado o movimento natural do planeta.

A mudança na velocidade do giro do núcleo da Terra pode ter consequências como a alteração na duração de um dia completo em algumas frações de segundo. O movimento de rotação da Terra em torno do próprio eixo interfere na duração de um dia, que tem 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 0,9 décimo de segundo.

Outras possíveis alterações seriam mudanças no nível do mar e na temperatura da Terra.

