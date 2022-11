Maior vulcão ativo do mundo entra em erupção no Havaí (vídeo)

Apoie o 247

247 - Maior vulcão ativo do mundo, o Mauna Loa entrou em erupção pela primeira vez em quase 40 anos no Havaí, um arquipélago no Oceano Pacífico, na costa Oeste dos Estados Unidos. O vulcão tem 4.168 metros de altitude.

A lava começou a fluir pouco antes da 0h desta segunda (28) na cratera, de acordo com informações publicadas pelo portal G1. O Mauna Loa é um dos cinco vulcões do Parque Nacional dos Vulcões do Havaí.

"Neste momento, os fluxos de lava estão contidos na área da cratera e não ameaçam as comunidades nas encostas", disse o USGS, o serviço geológico norte-americano.

A agência afirmou que o Observatório de Vulcões do Havaí estava em contato com a equipe de gestão de emergência e conduziria o mais rápido possível um reconhecimento aéreo sobre o vulcão.

🔴 Mauna Loa, o maior vulcão ativo do mundo, começou a entrar em erupção na Ilha Havaí pela primeira vez desde 1984, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.pic.twitter.com/XbUZs1AKrm — Mundo News (@Mundo__News) November 28, 2022

🚨 URGENTE: Mauna Loa, maior vulcão ativo do mundo, entrou em erupção pela primeira vez após 38 anos adormecido. pic.twitter.com/mQxFxxRy3h — ACERVO (@AcervoCharts) November 28, 2022

