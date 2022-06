Terceiro suspeito confessa ter matado Bruno Pereira e Dom Phillips

Apoie o 247

247 - Jeferson da Silva Lima, conhecido como Pelado da Dinha, confessou que foi um dos assassinos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Ele foi o terceiro preso no caso.

De acordo com a Polícia Federal (PF), o "comitê de crise, coordenado pela Polícia Federal do Amazonas, informa que até o momento há três suspeitos presos pela morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips e outras cinco pessoas já foram identificadas por terem participado da ocultação dos cadáveres".

Lima se entregou na delegacia de Atalaia do Norte, no interior do Amazonas, na manhã de sábado. Além dele, Oseney da Costa confessou para a Polícia Federal que ele e seu irmão, Amarildo dos Santos, o "Pelado", cometeram o crime.

A PF disse que os outros cinco suspeitos ajudaram a enterrar os corpos da dupla na mata. Portanto, ela investiga ao todo oito suspeitos.

