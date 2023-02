Marina apresenta em Washington dados positivos do governo Lula na Amazônia e tentar arrecadar recursos para preservação do bioma

Segundo informação do correspondente do Brasil 247 em Washington, Pedro Paiva, Joe Biden anunciará uma doação substancial ao Fundo Amazônia nesta sexta-feira edit

247 - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, apresentou nesta sexta-feira (10) a estrangeiros, filantropias e fundos privados dados sobre as ações iniciais do governo Lula (PT) na Amazônia. Segundo Jamil Chade, do UOL, a ministra atua para arrecadar recursos para a preservação do bioma.

Segundo o correspondente do Brasil 247 em Washington, Pedro Paiva, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciará uma doação substancial ao Fundo Amazônia.

Entre os dados apresentados por Marina está a queda de 61% na taxa de desmatamento da Amazônia em janeiro de 2023. “Esse é o terceiro menor número (de desmatamento)” e é o "resultado da presença do governo". "Mas vamos precisar manter as ações e que eles saibam que não haverá conivência com o crime na Amazônia", afirmou Marina.

A ministra tem como objetivo designar 57 milhões de hectares de floresta para a preservação. No primeiro mandato de Lula, iniciado em 2003, o volume protegido foi de 25 milhões de hectares. "Estamos mais que dobrando a aposta desta vez", disse. A meta é levar a preservação ambiental a um patamar do qual "não haja volta".

