Negacionista climático, Trump critica estrada na Amazônia

247 - Às vésperas da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que começa nesta segunda-feira (10) em Belém (PA), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar o Brasil em suas redes sociais. O republicano afirmou que o país estaria “devastando a Floresta Amazônica para construir uma rodovia de quatro faixas para ambientalistas”.

De acordo com o Metrópoles, a declaração foi feita neste domingo (9) na plataforma Truth Social, onde Trump, que nega as mudanças climáticas, criticou diretamente o governo brasileiro. “Eles devastaram a Floresta Amazônica do Brasil para construir uma rodovia de quatro faixas para ambientalistas. Isso virou um grande escândalo”, escreveu o presidente norte-americano, em resposta a uma reportagem da emissora conservadora Fox News — conhecida por apoiar pautas contrárias ao consenso científico sobre as mudanças climáticas.

A crítica de Trump contrasta com os dados internacionais que colocam o Brasil entre os países com maior participação de energia renovável na matriz elétrica e uma das lideranças mundiais na redução do desmatamento. Desde o início do governo Lula (PT), o país retomou o protagonismo ambiental e tornou-se referência na transição energética.

Além disso, o Brasil foi escolhido para sediar a COP30 justamente por ser símbolo do equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. A realização da conferência em Belém representa um reconhecimento global dos esforços brasileiros para recuperar áreas degradadas, combater o desmatamento ilegal e promover políticas climáticas sustentáveis.