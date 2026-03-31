Onda de calor já tem data para acabar; Confira a previsão completa para o feriado

247 - Após um fim de março marcado por temperaturas elevadas e predomínio de sol em grande parte do Brasil, a semana da Páscoa deve trazer uma virada no tempo. A previsão indica aumento das chuvas e queda nas temperaturas, especialmente nas regiões do Centro-Sul. As informações são da Agência Nottus.

De acordo com os meteorologistas, o último fim de semana de março ainda será de tempo firme e calor em boa parte do país, sobretudo no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Já nas regiões Norte e Nordeste, áreas de instabilidade continuam favorecendo pancadas de chuva mais intensas, mantendo o padrão típico dessas localidades.

A mudança no cenário climático começa a se desenhar a partir do início da semana, com o enfraquecimento de um sistema de alta pressão que vinha garantindo dias de céu aberto. Com a perda de força desse sistema, a atmosfera volta a ficar mais instável, favorecendo a formação de nuvens carregadas e o retorno das precipitações em diversas áreas.

O ponto de maior virada deve ocorrer entre a Sexta-feira Santa e o domingo de Páscoa, com a chegada de uma nova frente fria ao país. Esse sistema deve intensificar as instabilidades e provocar chuvas mais frequentes e distribuídas, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.Além da chuva, a frente fria também deve derrubar as temperaturas, amenizando o calor registrado nos últimos dias. A previsão aponta queda entre 4°C e 6°C na Região Sul e entre 3°C e 4°C no Sudeste e Centro-Oeste. Apesar da diminuição, não há expectativa de frio intenso, apenas de um clima mais agradável durante o feriado prolongado.

Por outro lado, nas regiões Norte e Nordeste, os efeitos da frente fria devem ser mais limitados. Nessas áreas, as temperaturas tendem a permanecer estáveis, sem mudanças significativas ao longo do período, embora as chuvas continuem ocorrendo de forma localizada.Com isso, o feriado de Páscoa deve ser marcado por um clima mais ameno e com presença de chuva em grande parte do país, contrastando com o calor intenso observado nos últimos dias de março.