Polícia detém o terceiro suspeito de envolvimento no desaparecimento de jornalista e indigenista na Amazônia

247 - A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira (7) o terceiro suspeito pelo desaparecimento do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, no domingo (5), no Vale do Javari, na Amazônia.

"Temos 3 suspeitos", confirmou o procurador jurídico da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Eliesio Marubo. "Tivemos a detenção de um deles e esperamos que esses dois sejam capturados nas próximas horas, para apresentarem sua versão, de tudo que foi imputado a eles", afirmou. A declaração foi publicada nesta terça pelo jornal O Globo.

A Polícia Federal deteve outros dois suspeitos de envolvimento no caso nessa segunda-feira (6). Foram presos pescadores identificados como "Churrasco" e "Jâneo".

