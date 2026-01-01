Previsão do tempo indica chuva em grande parte do país no primeiro dia de 2026

247 - O primeiro dia de 2026 começou com chuva em grande parte do território brasileiro, reflexo do padrão típico do verão, marcado por calor intenso e pancadas que podem ganhar força ao longo do dia. Avisos de temporais abrangem extensas áreas das regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, com previsão de volumes expressivos e possibilidade de transtornos em centros urbanos.

Há alertas para trechos do Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, boa parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. Nessas áreas, a combinação de calor e umidade favorece a formação de nuvens carregadas, com risco de chuva intensa em curtos períodos.

Entre as capitais, Florianópolis e Curitiba aparecem novamente como as cidades com maior previsão de precipitação, com volumes em torno de 40 milímetros ao longo do dia. Goiânia, Brasília, São Paulo e Palmas devem registrar cerca de 30 milímetros, enquanto Belo Horizonte e Rio de Janeiro têm estimativa próxima de 25 milímetros de chuva, segundo os dados meteorológicos.

Em São Paulo, a Defesa Civil estadual emitiu um alerta de atenção para todo o território paulista devido à possibilidade de temporais. O aviso indica risco de ventos fortes, acumulados elevados de chuva e alagamentos. As áreas classificadas com maior perigo incluem o Vale do Ribeira, Campinas, a Região Metropolitana de São Paulo e a Baixada Santista, embora o alerta se estenda a todo o estado.

Na capital paulista, o dia segue com sensação de abafamento. A temperatura máxima pode chegar aos 31 °C, e a previsão aponta até 30 milímetros de chuva, concentrados principalmente no período da tarde, quando as instabilidades tendem a se intensificar.

Apesar do cenário de instabilidade em diversas regiões, o tempo não é fechado em todo o país. No Sul, Porto Alegre aparece entre as capitais com previsão de sol ao longo do dia, contrastando com áreas vizinhas sob influência de chuva mais forte. A tendência para os primeiros dias de 2026 é de manutenção desse padrão típico do verão brasileiro, com calor elevado, variações rápidas no tempo e pancadas de chuva localizadas que podem ocorrer com intensidade.