Temperatura despenca em 16 estados; confira a previsão completa

247 - Uma frente fria que se desloca pelo oceano deve mudar o tempo em grande parte do Brasil nesta quarta-feira (5), provocando chuvas intensas, ventos fortes e risco de temporais em várias regiões. O sistema canaliza áreas de instabilidade que vêm do Norte e do Centro-Oeste em direção ao Sudeste, aumentando o potencial de precipitação em amplas áreas do país.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a instabilidade se espalha ao longo do dia, com a manhã marcada por chuva em parte do Centro-Oeste e do interior de Minas Gerais.À tarde e à noite, os temporais ganham força e atingem o estado de São Paulo, o Sul de Goiás e o Rio de Janeiro, onde o tempo deve ficar mais encoberto.O órgão emitiu alerta de “perigo potencial” para 16 estados devido à possibilidade de chuvas intensas, descargas elétricas e alagamentos.As regiões sob risco incluem Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Rondônia, São Paulo e Tocantins.Ventos fortes e risco de temporais

Segundo o Climatempo, a frente fria está posicionada em alto-mar, mas canaliza as instabilidades atmosféricas do Norte em direção ao Centro-Oeste e ao Sudeste, intensificando as chuvas nessas áreas. Em Mato Grosso do Sul, o tempo deve ficar ainda mais fechado, influenciado por um sistema de baixa pressão que se forma sobre o Paraguai e reforça as condições para temporais isolados e queda de granizo em pontos localizados.No Sul do país, a umidade vinda do oceano provoca chuvas passageiras no litoral e ventos fortes, com rajadas entre 70 km/h e 90 km/h, especialmente entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul.Apesar do tempo instável, o Paraná e o interior da região ainda devem registrar períodos de sol.

Nordeste tem tempo firme e calor

Enquanto boa parte do país enfrenta o avanço da frente fria, o Nordeste segue sob influência de um ar mais seco.No interior, o tempo permanece firme e as temperaturas seguem elevadas.Apenas a faixa litorânea, entre o Recôncavo Baiano e o litoral de Pernambuco, deve registrar pancadas rápidas de chuva e variação de nuvens.Ciclone extratropical pode se formar no fim da semana

Entre sexta (7) e sábado (8), o sistema de baixa pressão que hoje atua no Paraguai deve se aprofundar, dando origem a um ciclone extratropical.A formação deve ocorrer sobre o oceano e pode influenciar o tempo no Sul e no Sudeste, especialmente nas áreas litorâneas.Os meteorologistas ainda monitoram a evolução desse sistema, mas há expectativa de que o ciclone traga fortes rajadas de vento e ressaca no litoral no fim de semana.Além disso, o fenômeno deve manter o tempo instável em boa parte do país.