Temporais avançam pelo Brasil enquanto onda de calor persiste

247 - Alertas de chuvas intensas e tempestades voltaram a ser emitidos para grande parte do território brasileiro nesta terça-feira (30), em um cenário marcado pela combinação entre precipitações fortes e a permanência de uma onda de calor considerada de grande perigo. Mesmo com a previsão de temporais, as altas temperaturas continuam atuando em diversas regiões do país.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que apontou risco de chuvas intensas em estados como Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal. Apesar da instabilidade, a onda de calor segue ativa ao longo do dia em Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

De acordo com o Climatempo, a Região Sul deve enfrentar um quadro de instabilidade mais acentuado, com chuva forte principalmente em Santa Catarina e no Paraná. No Rio Grande do Sul, a previsão indica precipitações de fraca a moderada intensidade. O avanço de instabilidades vindas da Argentina tende a reforçar as pancadas de chuva no Paraná, em Santa Catarina e na metade norte do território gaúcho.

No Sudeste, a expectativa é de chuva mais intensa no período da tarde. Pela manhã, há possibilidade de pancadas em diferentes áreas de São Paulo, incluindo o leste, nordeste, sul, interior e litoral do estado. Em Minas Gerais, o Climatempo aponta chance de chuva no sul, sudoeste e noroeste.

O Centro-Oeste também deve registrar instabilidades relevantes. Uma área de baixa pressão localizada no Paraguai, associada ao calor e à umidade, favorece a formação de nuvens carregadas em Mato Grosso do Sul. Mato Grosso e Goiás igualmente podem enfrentar chuvas mais intensas ao longo do dia.

No Nordeste, o tempo tende a permanecer mais estável, embora haja previsão de chuva fraca na metade sul do Maranhão e do Piauí, além da metade oeste da Bahia. No litoral baiano, no norte do Ceará, no Rio Grande do Norte e no interior de Pernambuco, também são esperadas precipitações de menor intensidade.

Já na Região Norte, as chuvas devem atingir áreas do Amazonas, Rondônia, Roraima, Tocantins, grande parte do Pará e o oeste do Acre, mantendo o padrão de instabilidade típico desta época do ano.