'A família Brazão estava coladinha no bolsonarismo', destacam internautas após novas revelações de Ronnie Lessa no caso Marielle

Perfis nas redes sociais reforçaram que familiares do conselheiro do TCE-RJ Domingos Brazão fizeram campanha para Jair Bolsonaro em 2022 edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Internautas destacaram a informação de que a família Brazão apoiou Jair Bolsonaro (PL) na campanha eleitoral de 2022. Perfis nas redes sociais repercutiram o assunto após o ex-policial militar Ronnie Lessa afirmar, em delação premiada, que o conselheiro do Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, foi o mandante do assassinato da ex-vereadora do Rio Marielle Franco (Psol).

"Você pode acreditar no que quiser, mas o FATO é que a família Brazão estava coladinha em Jair Bolsonaro em 2022", comentou o ativista William De Lucca. Outra pessoa escreveu: "a família Brazão fez campanha para Jair Bolsonaro em 2022. Inclusive, um dos eventos de rua contou com a presença do senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente".

continua após o anúncio

Outro perfil questionou "por que Jair Bolsonaro concedeu passaporte diplomático para membros da família de Domingos Brazão? Pra quem não sabe, Ronnie Lessa abriu o bico e disse quem mandou matar Marielle".

Você pode acreditar no que quiser, mas o FATO é que a família Brazão estava coladinha em Jair Bolsonaro em 2022…



pic.twitter.com/2Rhb5px7gG continua após o anúncio January 23, 2024

SURPRESOS? | A família Brazão fez campanha para Jair Bolsonaro em 2022.



Inclusive, um dos eventos de rua contou com a presença do senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente. pic.twitter.com/fum5mI1czm continua após o anúncio January 23, 2024

Por que Jair Bolsonaro concedeu passaporte diplomático pra para membros da família de Domingos Brazão? Pra quem não sabe, Ronnie Lessa abriu o bico e disse quem mandou matar Marielle continua após o anúncio January 23, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: