‘A melhor saída é a anulação das eleições e há base para isso’, afirma vice-presidente da ABI

Cid Benjamin, da Associação Brasileira de Imprensa, diz que essa saída dependeria, no entanto, de um movimento do TSE. Ele também acredita que o afastamento de Bolsonaro “é absolutamente urgente”, mesmo que isso implique Mourão na presidência. Assista na TV 247 edit

247 - Vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), que já apresentou um pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro, Cid Benjamin discutiu na TV 247 as possibilidades para tirá-lo da presidência da República, e afirmou: “o melhor caminho é o que mais rapidamente tira o Bolsonaro”.

Para ele, “a melhor solução seria a anulação da eleição e há base para isso”, mas, caso não seja possível, deve-se apoiar o impeachment. “A saída de Bolsonaro é absolutamente urgente”.

“A melhor solução para a democracia seria a anulação da eleição e um novo pleito em 120 dias, isso é possível, está em andamento inclusive essa CPI das fake news , que foram usadas na campanha e influíram no resultado eleitoral. Se se conseguisse uma anulação da eleição seria muito melhor, e não teríamos que engolir o Mourão. Esse seria um caminho possível, o melhor deles. Se um outro caminho se mostrar viável, acho que temos que seguir com ele, mesmo engolindo o Mourão”, disse, mencionando o vice-presidente, general Hamilton Mourão.

Ainda que discorde da ideologia de Mourão, Cid Benjamin o enxerga como opção melhor que Bolsonaro. “Eu sei que o Mourão tem muitos elementos de contato com a forma de ser do Bolsonaro, mas não tem algumas coisas de psicopatia que o Bolsonaro tem. Eu também desconheço relações do Mourão com milícias”.

Inscreva-se na TV 247 e assista à entrevista na íntegra:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.