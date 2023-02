Abandonado pelo Império, ex-juiz suspeito Moro tenta atacar Lula e é massacrado nas redes

Apoie o 247

247 - Enquanto o presidente Lula (PT) visita os EUA e chama a atenção do noticiário internacional ao ser recebido com pompa pelo líder estadunidense Joe Biden , o ex-juiz suspeito Sergio Moro utiliza as redes sociais para tentar atacar o chefe do Executivo brasileiro com ironias sobre 'picanha'. A reação dos internautas, no entanto, mostra que tal tentativa não foi bem aceita.

>>> Biden diz que a aliança Brasil-EUA, que ele construiu com Lula, vai durar para as próximas gerações

Em seu perfil do Twitter, Moro escreveu neste sábado (11): "resumo da semana: Lula já sabe que, em substituição à picanha, entregará inflação e juros altos. Ao invés de olhar no espelho, tenta transferir a culpa pelos seus erros ao Presidente do Bacen e às metas da inflação. Congresso não apoia mudança no Bacen. Muito barulho por nada".

Como resposta, internautas criticaram a postura do ex-juiz suspeito: "acho que seus eleitores te elegeram para fazer um bom trabalho e não torcer contra o Brasil. Infelizmente você sabe o que é isso, já o Lula com certeza sabe. Você foi e continua sendo uma vergonha no magistério e agora no senado", escreveu uma usuária da rede.

