ABI: Bolsonaro não está à altura do cargo que ocupa

"Num momento em que se exige serenidade e liderança firme e responsável, com seu comportamento irresponsável e criminoso o presidente mostra não estar à altura do importante cargo que ocupa", diz a Associação Brasileira de Impresa em nota após o pronunciamento de Jair Bolsonaro

247 - A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) se manifestou contra o pronunciamento de Jair Bolsonaro em cadeia de rádio e TV na noite desta terça-feira, 24.

Em nota assinada pelo presidente da entidade, Paulo Jeronimo de Sousa, a ABI diz que tenta responsabilizar a imprensa pela justificada apreensão que toma conta dos brasileiros.

"Decididamente, num momento em que se exige serenidade e liderança firme e responsável, com seu comportamento irresponsável e criminoso o presidente mostra não estar à altura do importante cargo que ocupa", diz a ABI.

Em pronunciamento no rádio e TV, Jair Bolsonaro voltou a comparar a Covid-19 a uma "gripezinha" ou "resfriadinho", atacou a imprensa e usou idosos para criticar o fechamento de escolas. Bolsonaro ainda voltou a atacar as medidas dos governadores, pedindo para eles "abandonarem o conceito de terra arrasada" (leia mais no Brasil 247).

Leia, abaixo, a nota na íntegra:

Bolsonaro não está à altura do cargo que ocupa

Na noite desta terça-feira, o País assistiu, estarrecido, a um pronunciamento em que o presidente Jair Bolsonaro minimiza os riscos da pandemia do Covid-19 e vai na contramão de todas as medidas recomendadas pelas autoridades de saúde, tanto do Brasil, como do mundo. Tenta, também, responsabilizar a imprensa pela justificada apreensão que toma conta de todos.

Num momento em que milhares de vidas são ceifadas em outros países e que o coronavírus chega a nosso país de forma ameaçadora, fazendo as suas primeiras vítimas fatais, Bolsonaro refere-se à pandemia como uma “gripezinha” ou um “resfriadinho” e, ainda mais grave, recomenda que as medidas preventivas não sejam adotadas pelos brasileiros. Dessa forma, contribui para que o país não se prepare para enfrentar a grave situação que estamos vivendo.

Decididamente, num momento em que se exige serenidade e liderança firme e responsável, com seu comportamento irresponsável e criminoso o presidente mostra não estar à altura do importante cargo que ocupa.

Paulo Jeronimo de Sousa

Presidente da ABI