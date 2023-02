Ações para o programa Bolsa Família anunciadas pelo governo Lula ganham destaque nas redes

Apoie o 247

247 - Internautas elogiaram a iniciativa do ministro de Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que anunciou a antecipação do pagamento do Bolsa Família do mês de março para os beneficiários do litoral norte do estado de São Paulo, afetados por chuvas no último final de semana.

Usuários também citaram a iniciativa do ministério após a identificação de 1,5 milhão de pessoas que estavam recebendo ilegalmente dinheiro do Bolsa Família. Elas serão excluídas do programa até o final de março.

O internacional Lula não compromete em nada o nacional, que movimenta com o governo paulista a reconstrução do litoral norte, um salto expressivo no Bolsa Família, uma injeção vital na estiagem no Sul, a MP terça de adubo à agricultura familiar e vai e vem com tesão de 30 anos. — Palmério Dória (@palmeriodoria) February 24, 2023

O Governo Lula está agindo rápido para ajudar as cidades do Litoral Norte. São diversas medidas como: recursos para infraestrutura antecipação do Bolsa Família; Doação de R$ 11mi da RF; Liberação de saque FGTS; prioridade no MCMV; kits de medicamentos. Vamos superar essa! February 24, 2023

Para prestar auxílio aos municípios atingidos pelas enchentes de São Paulo, o governo @lulaoficial unificou a data de pagamento do Bolsa Família, em março. Estamos atuando com estado e municípios para proteger a vida da população e ajudar as vítimas e seus familiares. February 24, 2023

Um MILHAO E MEIO de pessoas recebendo o Bolsa Familia de forma irregular.

Eu tenho impressão que o genocida usava como 'brinde'. alguem fazia um favor, ele pegava a bic e anotava na palma da mão os nomes dos familiares e botava no beneficio. — Rosana Hermann  (@rosana) February 24, 2023

