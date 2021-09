"Adélio Bispo foi o maior cabo eleitoral de Bolsonaro", diz o comunicador João Antônio

À TV 247, o editor do portal e canal Click Política repercutiu o documentário “Bolsonaro e Adélio - Uma fakeada no coração do Brasil”, sucesso de público e de crítica, e afirmou que o material “desmoraliza a mídia corporativa”. Assista edit

247 - Editor do portal e canal Click Política, o comunicador João Antônio, em entrevista à TV 247, retomou a discussão sobre o impacto político do suposto atentado contra Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018. O tema voltou ao debate após a TV 247 lançar o documentário “Bolsonaro e Adélio - Uma fakeada no coração do Brasil” , sucesso de público e de crítica , de autoria do renomado jornalista Joaquim de Carvalho.

João Antônio contou ter desconfiado desde o início da narrativa oficial do caso, que apontava o autor da suposta facada, Adélio Bispo, como um militante de esquerda com problemas psiquiátricos que decidiu atacar Bolsonaro por não concordar com suas ideias. Para o comunicador, era nítido desde o princípio que o suposto atentado somente beneficiaria a campanha bolsonarista.

“Me lembro como se fosse hoje do dia da facada. Assim que surgiu a informação, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: Bolsonaro será beneficiado com este suposto atentado. Ele não tinha nada para dar. Ele já tinha participado de dois debates eleitorais e depois desses debates ele já havia caído dois pontos percentuais. A tendência era só de queda. Ele não tinha ideia, não tinha absolutamente nada. O negócio dele era metralhar a ‘petralhada’. Aí vem a facada. O maior cabo eleitoral do Bolsonaro foi o Adélio Bispo. Vem a facada, tira ele do debate, de tudo, até do último debate ele correu e fez aquela vergonhosa entrevista à Record. Deixou de ir ao debate na Globo para ir dar entrevista chapa-branca para a emissora do Edir Macedo”, falou.

Mídia corporativa contra o documentário

Questionado sobre os ataques da grande mídia , notadamente da Folha de S. Paulo ao documentário, João Antônio disse que a atitude é resultado do desespero da grande imprensa e do sucesso do conteúdo da TV 247. “O desespero da grande mídia foi por conta da qualidade e da repercussão do documentário feito pela TV 247. Não é qualquer um que consegue chegar a 1.200.000 visualizações e 14 mil comentários apenas no YouTube, não. É porque o documentário tem respeitabilidade. O desespero é esse, o sucesso e a qualidade. Nenhuma outra TV teve a coragem de fazer o que vocês fizeram”.

Para o comunicador, “esse documentário desmoraliza a mídia corporativa. Desmoraliza completamente porque as perguntas sem respostas que foram externadas são tão contundentes que eles estão envergonhados. ‘Meu Deus do céu, agora o povo vai saber que nós nos calamos diante de fatos, de coisas solares, cristalinas’”.

