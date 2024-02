Altman sugere que Bolsonaro use a camisa de Israel no momento da prisão

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O jornalista Breno Altman sugeriu nesta sexta-feira (9) que, em uma eventual prisão, Jair Bolsonaro (PL) esteja usando novamente a camisa de apoio ao governo de Israel, responsável pelo genocídio palestino na Faixa de Gaza, onde, segundo estatísticas oficiais, cerca de 28 mil pessoas morreram vítimas dos bombardeios israelenses desde o dia 7 de outubro.

"Seria uma cena incrível se Jair Bolsonaro, íntimo aliado do regime sionista, fosse preso com a camiseta de Israel que tanto usa. Ao menos simbolicamente veríamos no xilindró, ao mesmo tempo, o liberal-fascismo e o sionismo, as duas principais correntes da extrema direita mundial", escreveu Altman na rede social X.

continua após o anúncio

A Polícia Federal (PF) iniciou a Operação Tempus Veritatis (Hora da Verdade), para identificar e punir os envolvidos em um plano de golpe no Brasil. A tentativa de golpe previa a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Entre os alvos da operação estão Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, todos generais e antigos assessores de Jair Bolsonaro.

Seria uma cena incrível se Jair Bolsonaro, íntimo aliado do regime sionista, fosse preso com a camiseta de Israel que tanto usa. Ao menos simbolicamente veríamos no xilindró, ao mesmo tempo, o liberal-fascismo e o sionismo, as duas principais correntes da extrema direita mundial. continua após o anúncio February 9, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: