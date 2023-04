Anderson Torres vira piada nas redes sociais após comentar entrega de senhas erradas e citar 'lapsos de memória'

O deputado Guilherme Boulos afirmou que "Anderson Torres simplesmente tentou enganar a PF, entregando senhas falsas do celular" edit

247 - Usuários das redes sociais deixaram o nome do ex-ministro da Justiça Anderson Torres no trending topic (tópico em tendência) do Twitter depois que ele afirmou ter passado por um "lapsos de memória" quando entregou à Polícia Federal (PF) senhas erradas da nuvem de dados (armazenamento).

Na rede social, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) afirmou que "Anderson Torres simplesmente tentou enganar a PF, entregando senhas falsas do celular". "A CPMI também será muito importante para tirar a limpo cada molecagem dos golpistas", disse o parlamentar.

Ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL), Torres foi preso em janeiro. Ele é investigado no inquérito sobre os atos golpistas do dia 8 daquele mês, quando bolsonaristas invadiram a Praça dos Três Poderes em Brasília (DF). A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou mais de 1.300 pessoas por envolvimento nas manifestações terroristas.

É impressionante a desfaçatez de Anderson Torres



Segundo denúncia publicada no portal UOL ele forneceu senhas falsas à polícia federal, para acesso a seu celular. Os agentes não conseguiram acessar os dados de seu aparelho que alegou ter perdido nos Estados Unidos



Mas não é… pic.twitter.com/LYz2ifJLjy — Rede Marco 🌐 (@rede_marco) April 28, 2023

RECORDAR É VIVER! Já dizia Mano Brown, "depois que inventaram a desculpa, nunca mais morreu ninguém". Defesa de Anderson Torres alega 'lapsos de memória' como justificativa para envio de senha errada da nuvem à PF. Ao que tudo indica, os advogados bolsonaristas possuem um código… pic.twitter.com/RuOePsXrl1 — Jandira Feghali 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) April 28, 2023

Defesa de Anderson Torres diz que ele pode ter dado senhas erradas à PF por "comprometimento cognitivo". E citam remédios que têm sido usados pelo ex-ministro.



Curioso: acho que já ouvi essa história em algum lugar. E lembro até que o remédio era morfina. — Flávia Maynarte 🔺 ☭ (@Flaviamaynarte) April 28, 2023

