Defesa de Anderson Torres alega 'lapsos de memória' para Torres ter enviado senha errada da nuvem à PF

O STF pediu explicações para o ex-ministro de Bolsonaro sobre as senhas erradas no âmbito do inquérito sobre os atos golpistas

247 - A defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres afirmou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que ele não enviou para a Polícia Federal (PF) as senhas corretas da sua nuvem de dados por "lapsos de memória". O ministro da Corte Alexandre de Moraes pediu explicações para Torres sobre as senhas erradas.

"Nesse cenário, tendo em vista o atual estado mental do requerente, com lapsos frequentes de memória e dificuldade cognitiva, a confirmação da validade das senhas, na hodierna conjuntura, revela-se sobremaneira dificultosa", disseram os advogados de Torres, de acordo com relatos publicados pelo portal G1.

Torres está preso desde 14 de janeiro, por suspeita de omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro, quando bolsonaristas invadiram a Praça dos Três Poderes em Brasília (DF). A defesa deve prestar informações sobre as senhas inválidas que ele forneceu. A suspeita da PF é que o ex-ministro tenha fornecido dados falsos ou irá alegar que acabou dando informações erradas.

Nesta sexta-feira (28), o ministro do Supremo Luis Roberto Barroso rejeitou mais um pedido de liberdade apresentado pelos advogados do ex-ministro.

