Apesar dos prejuízos da Globo, fortuna da família Marinho segue crescendo

247 - Apesar dos anúncios de prejuízo da Globo, a família Marinho segue enriquecendo, de acordo com Guilherme Ravache, do UOL. José Roberto Marinho, José Irineu Marinho e João Roberto Marinho aparecem cada um com uma fortuna de US$ 2,2 bilhões (R$ 10,4 bilhões cada, ou R$ 31,2 bilhões se somados os valores) na lista global da Forbes entre os mais ricos do mundo.

Em relação à lista da Forbes divulgada em 2021, a soma da fortuna dos três integrantes da família Marinho é US$ 1,2 bilhão superior.

O prejuízo da Globo, de acordo com Ravache, segue um movimento mundial. "Empresas de mídia tradicional donas de canais de TV tiveram de reduzir lucros para investir no streaming e outras plataformas digitais".

Ainda que a Globo perca valor de mercado, o Globoplay pode crescer. "A TV Globo com o passar dos anos provavelmente valerá menos. É uma tendência para todos os canais de TV aberta e a cabo. Mas diferentemente de seus pares brasileiros como SBT, Record, Band e RedeTV!, a Globo tem no Globoplay uma robusta plataforma de streaming. O Globoplay é tratado como uma startup dentro da Globo, mas também o futuro da empresa. Ele ainda perderá bilhões de reais nos próximos anos, mas no futuro tem potencial de gerar lucros".

Além disso, a Globo faz aportes em empresas fora do mercado audiovisual, o que garante o enriquecimento da família. "A fortuna da Família Marinho não se limita ao grupo Globo. Eles investem em algumas das empresas mais inovadoras do país. A Globo Ventures é uma empresa distinta, do Grupo Globo, com uma operação independente, gestão separada e recursos financeiros próprios. Roberto Marinho Neto, um dos herdeiros da Globo, comanda esse "braço" de investimentos. Empresas como Buser (plataforma de viagens de ônibus), Bom Pra Crédito (marketplace de crédito), Kovi (aluguel de carros), Liv Up (alimentos congelados), Enjoei (brechó on-line), Órama (plataforma de investimentos), e EmCasa (compra e venda de imóveis) estão entre os investimentos da Globo Ventures. Segundo o site Crunchbase, em 2021 a Globo Ventures fez mais de uma dezena de aportes em startups. Investiu, por exemplo, US$ 138 milhões na Buser e US$ 21 milhões no EmCasa".

"Se por um lado a queda de receita da Globo e o crescimento do Globoplay são sinais dos novos tempos na mídia. Por outro lado, a presença da Família Marinho na lista dos bilionários da Forbes e seus diversos investimentos bem-sucedidos mostram que nem tanto mudou", conclui o colunista.

