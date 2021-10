Após 13 anos da morte de Eloá, internautas relembram irresponsabilidade de Sônia Abrão na cobertura “abutre” do sequestro

Apoie o 247

247 - Nesta quinta-feira (14) completam-se 13 anos que a jovem Eloá Cristina foi assassinada, aos 15 anos, após ser mantida refém por mais de 100 horas pelo seu ex-namorado Lindemberg Fernandes Alves, de 22.

O nome Eloá é um dos assuntos mais comentados do Twitter, assim como o da apresentadora Sônia Abrão, que promoveu uma cobertura “abutre” do sequestro. Internautas relembraram que, focada na audiência, ela expôs a jovem e atrapalhou a polícia no desfecho do caso, dando ao sequestrador pistas dos próximos passos dos agentes.

Ela também chegou ao ponto de mediar as negociações com o sequestrador.

Os internautas ainda destacam que Sônia nunca foi responsabilizada pelos seus atos.

Veja:

Várias emissoras de TV entrevistaram o sequestrador ao vivo por telefone. Teve Sonia Abrão mediando negociação, teve Ana Hickmann pedindo pra ele fazer sinal na janela, teve comentarista dizendo que Lindemberg era só um rapaz apaixonado e que ele ainda se casaria com Eloá:

pic.twitter.com/mpVtgZ4FDu October 13, 2021

Eloá, 13 anos que o namorado, Sônia Abrão e a polícia mataram uma adolescente e balearam outra. Um show de horrores mostrado ao vivo pela mídia suja e oportunista brasileira. pic.twitter.com/ys9D2jaH7P — Véio Lipe (@veiolipes) October 14, 2021



Nunca vou esquecer disso aqui.



Principalmente pq a velha caquética da Sônia Abrão não se arrepende do que fez. Ela tem dedo nessa morte. https://t.co/7I9FlxZftz — Thay (@morettithayy) October 14, 2021

Sonia Abrão e Datena deveria se culpar todos os dias por ter assassinado Eloá. https://t.co/AwRLXM8pAh October 14, 2021

