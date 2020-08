Após bajular Jair, Marcelinho Carioca dá camisa do Corinthians para Eduardo Bolsonaro

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL) publicou uma foto com uma camisa do Corinthians e o nome de Marcelinho Carioca, em suas redes sociais, que foi compartilhada pelo ex-jogador edit

247 - O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL) publicou uma foto com uma camisa do Corinthians e o nome de Marcelinho Carioca, em suas redes sociais, que foi compartilhada pelo ex-jogador compartilhou a imagem e agradeceu o deputado por exibir o presente.

Recentemente, o ex-jogador visitou Jair Bolsonaro e também deu de presente uma camisa do Corinthians para ele, gerando críticas do torcida do Timão para o ídolo, que foi criticado também pelo ex-jogador do clube e hoje comentarista Walter Casagrande.

