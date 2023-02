Após chacina em Sinop, internautas repudiam a política armamentista defendida por Bolsonaro e pelos CACs

"Um silêncio ensurdecedor dos bolsonaristas armamentistas né?", questionou um perfil no Twitter. Veja mais críticas a caçadores, atiradores desportivos e colecionadores (CAC) edit

Apoie o 247

ICL

247 - Internautas criticaram a política do armamento defendida por Jair Bolsonaro (PL), seus apoiadores, e por caçadores, atiradores desportivos e colecionadores (CAC). Usuários do Twitter citaram o assassinato de sete pessoas que aconteceu no município de Sinop, em Mato Grosso, onde o crime foi cometido pelo militante bolsonarista Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, e por Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos. Os dois estão foragidos. Policiais pediram a prisão temporária deles.

Um dos participantes do crime frequentava um clube de tiro. O atual ministro da Justiça, Flávio Dino, condenou a política armamentista.

O número de pessoas com registros de armas de fogo aumentou mais de 470% durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), mostrou o Anuário de Segurança Pública.

CHACINA🚨: Em Sinop, Mato Grosso, dois bolsonaristas mataram 7 pessoas num bar, após perderem dinheiro jogando sinuca. As armas eram uma calibre 12.



Um silêncio ensurdecedor dos bolsonaristas armamentistas né ? ? pic.twitter.com/J50Scs6dz8 — TeComuniquei ✊🏼 (@te_comuniquei) February 22, 2023





Rever e até fechar clube de tiros para civis em todo país, revogar essa lei de CACs, que no final das contas são idiotas armados, é uma missão para @FlavioDino pic.twitter.com/o3lDeiiwvt February 22, 2023

#FalaRovai: Pesquisa Quaest revela que povo brasileiro é contra armas; hora de Lula ir pra cima dos CACs



Confira a análise de @renato_rovai, editor da Fórum: https://t.co/XkgbmyB7hy pic.twitter.com/lN3xIVDNd6 February 15, 2023

COMPLETO HORROR o massacre em Sinop, Mato Grosso! Dois bolsonaristas não toleraram perder aposta na sinuca e mataram 7 pessaos, inclusive menina de 12 anos com o pai. Um dos assassinos frequentava clube de tiro. Temos que desfazer a perversa política armamentista! — Ivan Valente (@IvanValente) February 22, 2023

Nas ruas, bolsonaristas matando como se as vidas das pessoas fossem avatares (como mostra essa tragédia de Sinop). Nas redes, bolsonaristas seguem distorcendo a realidade e pregando ódio. A extrema-direita precisa ser EXTIRPADA da sociedade e da vida institucional do Brasil! pic.twitter.com/XjMUJF4X74 — Dep. Alencar Santana (@AlencarBraga13) February 22, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.