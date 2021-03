Após chuva de críticas, Folha troca imagem de Fátima Bezerra por prefeito tucano que reabriu comércio

Com objetivo de atacar o PT, o jornal Folha de S.Paulo publicou uma matéria citando o prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB), e suas medidas de reabertura do comércio. No entanto, uma imagem da governadora do estado, a petista Fátima Bezerra, foi usada para ilustrar a matéria edit

247 - Com objetivo de atacar o PT, o jornal Folha de S.Paulo publicou uma matéria nesta segunda-feira (8) citando o prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB), e suas medidas de reabertura do comércio. No entanto, uma imagem da governadora do estado, a petista Fátima Bezerra, foi usada para ilustrar a matéria.

Após a manobra de semiótica, diversos internautas criticaram a ação do jornal e o assunto foi parar nos mais comentados do Twitter. A foto foi alterada na sequência, mas o jornal não explicou o porquê do equívoco.

