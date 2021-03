Após dizer que o "choro é livre", Maju Coutinho se desculpa: "expressão infeliz"

Jornalista da TV Globo usou espaço no Jornal Hoje para se desculpar por ter usado a expressão "o choro é livre" em referência ao isolamento social edit

Ranyelle Andrade, Metrópoles - A jornalista Maria Júlia Coutinho, âncora do Jornal Hoje, se desculpou ao vivo nesta quinta-feira (18/03), durante o telejornal, por ter dito que o “choro é livre”, em referência às pessoas que contestam o isolamento social como medida de segurança para conter o avanço da pandemia de Covid-19 no país.

“Anteontem, pra reforçar a necessidade do isolamento social, eu usei, de improviso, uma expressão infeliz, que precisava de um complemento, pra deixar bem claro o que eu quis dizer. Eu disse que o ‘choro é livre’. Eu quis dizer que por mais amargas que sejam, as medidas de isolamento são necessárias para evitar o colapso do sistema de saúde. Mas eu também entendo os pequenos e médios empresários que tem que deixar os negócios fechados”, disse Maju.

