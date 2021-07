Após enxurrada de críticas, Secom apaga post com 'jagunço' armado em 'homenagem' ao Dia do Agricultor

Publicação feita pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República foi alvo de intensas críticas no Twitter edit

247 - A Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo de Jair Bolsonaro apagou na tarde desta quarta-feira (28) o post em que "homenageava" o Dia do Agricultor com a foto de um homem armado.

"Hoje homenageamos os agricultores brasileiros, trabalhadores que não pararam durante a crise da Covid-19 e garantiram a comida na mesa de milhões de pessoas no Brasil e ao redor do mundo”, dizia o texto ilustrado pela imagem do homem armado.

O tuíte recebeu diversas críticas dos usuários e um deles apontou a origem da fotografia, retirada do banco de imagens iStock, que é pago.

A Secom publicou um novo post, agora dizendo que o governo "trabalha para que os agricultores possam trabalhar em paz".

Em 2020, os conflitos no campo bateram um novo recorde, ao atingir 2.054, um aumento de 8% na comparação com o ano anterior, segundo dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT).

O Governo do Brasil trabalha para que os agricultores possam trabalhar em paz:



🛡️ SEGURANÇA: invasões de terras em baixa histórica.



💰 RECURSOS: Plano Safra 2021/2022, R$ 251 bilhões.



📜 SEGURANÇA JURÍDICA: 158 mil títulos de terra para assentados da Reforma Agrária. pic.twitter.com/Ja5yApHrhu — SecomVc (@secomvc) July 28, 2021

