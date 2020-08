Após romper com o governo, Janaina Paschoal diz que Bolsonaro “será bem recebido” no PSL

247 - A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL) usou suas redes sociais na manhã de sábado (29) para afirmar que Jair Bolsonaro “será bem recebido” de volta ao Partido Social Liberal, mesmo após defender publicamente a renúncia do político.

A declaração foi dada após a imprensa noticiar que Luciano Bivar, presidente nacional do PSL, recebeu uma ligação de Bolsonaro em tom de conciliação para um possível retorno à legenda.

“Tenho lido as matérias referentes à possível volta do Presidente ao PSL. Fala -se em exigências das duas partes. Eu não vejo sentido nisso. Se o PSL tem um papel, esse papel é justamente o de reunir a pouca direita que há no país”, publicou Janaina Paschoal no Twitter.

“Todos sabem que eu não tenho vida partidária e participo muito pouco dessas decisões. Mas tenho direito de dar minha opinião. Se o Presidente quer voltar, será bem recebido. No entanto, não cabe fazer exigências para afastar A ou B”, respondeu Paschoal às exigências de Bolsonaro de expulsão de oito parlamentares do PSL.

“Tem trabalho e lugar para todo mundo. Cada um tem seu estilo. Aos poucos, os exageros vão sendo abrandados. Eu não gostei quando dividiu. Acho positivo reunir todo esse povo que está aí, brigando por nada”, concluiu.

