Ataque de Zema à Inconfidência Mineira foi "tiro no pé", diz Hildegard Angel: "é como se Biden demolisse a Estátua da Liberdade"

Postagem do governo de Minas chamou os inconfidentes mineiros de criminosos por articularem um "golpe à Coroa Portuguesa"

247 - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), deu um "tiro no pé" ao permitir que sua administração atacasse a Inconfidência Mineira, afirmou a jornalista Hildegard Angel neste domingo (23). Postagem do governo estadual chamou os inconfidentes de criminosos por articularem um "golpe à Coroa Portuguesa".

O ataque à Inconfidência, para Hildegard, mexe com o brio da população de Minas. "Zema deu um tiro no pé. Os inconfidentes têm uma representatividade, uma importância para o povo mineiro... É o brio, é o orgulho do mineiro. É como se o Biden demolisse a Estátua da Liberdade, ou o Macron implodisse a Torre Eiffel. Foi o que o Zema fez, implodir os inconfidentes, que são a alma mater, a essência da mineiridade".

"Os intelectuais mineiros, os artistas mineiros, os políticos mineiros, todos têm suas obras, suas ações inspiradas nesse grito, nesse impulso de liberdade dos inconfidentes mineiros. Isso é a essência de Minas Gerais", afirmou a jornalista à TV 247.

