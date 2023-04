Governo Zema agride Minas Gerais e diz que Inconfidência Mineira foi uma tentativa criminosa de golpe contra a Coroa Portuguesa

Apoie o 247

247 - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Partido Novo), resolveu agredir os mineiros e dizer que a Inconfidência Mineira, no século 18, foi uma consequência de tentativa de golpe contra os portugueses pelas pessoas que participaram da revolta, contrária à política fiscal imposta por membros do País europeu no Brasil.

"Temendo as consequências do golpe à Coroa Portuguesa, os inconfidentes não confessaram seus crimes. O único a fazê-lo foi Joaquim José da Silva Xavier, que se tornou o Mártir Tiradentes, ao receber a pena mais dura, em 21 de abril de 1792", afirmou o chefe do Executivo mineiro.

O governo de Romeu Zema é capaz de escrever isso 👇🏽 que a Conjuração mineira foi golpe à coroa portuguesa e que os inconfidentes “não confessaram seus crimes”. Que crimes??? 😡 pic.twitter.com/1VrCvleeTx — Míriam Leitão (@miriamleitao) April 22, 2023

