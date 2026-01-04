Ataques dos EUA impulsionam uso de VPNs, Proxy e Wallets na Venezuela

247 - O número de downloads de aplicativos para VPN, Proxy e Wallet aumentou na Venezuela após o sequestro de Nicolás Maduro e da esposa dele, Cilia Flores, por forças dos Estados Unidos.

De acordo com informações publicadas por Felipe Payão, no TecMundo, números da SimilarWeb e da Appfigures apontaram que os aplicativos mais baixados para Android na Venezuela são: LatLon VPN, ThetaProxy, Kontigo App, Alpha Protect VPN e Squeak Proxy.

Os usuários iOS não baixaram apenas VPNs, mas também redes sociais como X, VPN - Super Unlimited Proxy, Threads, Proton VPN, entre outros.

Saiba mais

Uma VPN, ou Rede Privada Virtual, estabelece uma ligação protegida entre o equipamento do usuário — como computadores, celulares ou tablets — e a internet. Ao utilizar esse recurso, todo o fluxo de informações transmitidas passa por criptografia, processo que converte os dados em códigos ilegíveis, assegurando maior proteção à privacidade durante a navegação.

A operação tem início no momento em que o usuário abre o aplicativo da VPN e seleciona um servidor localizado em outra região ou país. A partir dessa conexão, o serviço passa a ocultar o endereço IP original do dispositivo, que funciona como a identificação única usada para a comunicação na rede.

Com a substituição do IP real pelo IP fornecido pelo servidor da VPN, a navegação passa a simular o acesso a partir de outro local. Esse mecanismo possibilita o acesso a conteúdos com restrição geográfica e adiciona uma camada adicional de segurança às atividades diárias na internet.

O proxy atua como um intermediário entre o usuário e os sites visitados. Ele recebe as solicitações de acesso e as encaminha aos destinos finais, fazendo com que o endereço IP identificado pelas páginas seja o do próprio proxy, e não o do usuário. Com isso, a identidade digital fica menos exposta, dificultando processos de rastreamento.

A carteira digital, também chamada de digital wallet, é uma solução voltada ao armazenamento e à administração de cartões e documentos em formato eletrônico, reduzindo a necessidade de uma carteira física. Além disso, esse tipo de sistema permite a realização de pagamentos tanto no ambiente online quanto em estabelecimentos físicos.

O funcionamento das carteiras digitais é baseado na tokenização, tecnologia que substitui os dados reais dos cartões por códigos digitais. As informações são protegidas por sistemas de criptografia, e o acesso às funcionalidades ocorre por meio de aplicativos ou plataformas online.