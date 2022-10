"Atentado fake do Tarcísio" bomba nas redes após ordem para apagar imagens do tiroteio em Paraisópolis

Apoie o 247

ICL

247 - Internautas criticaram nesta terça-feira (25) pelo Twitter a equipe do candidato ao governo do estado de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) por ter dado a ordem para um cinegrafista apagar imagens do tiroteio que interrompeu um evento do bolsonarista no dia 17 de outubro em Paraisópolis, favela da Zona Sul da capital paulista.

A expressão "Atentado fake do Tarcísio" está entre os assuntos mais comentados da rede social. "O que eles queriam esconder?", questionou um perfil.

Segundo outro usuário no Twitter, "Tarcísio tem certeza que paulistano é otário".

"A casa caiu Tarcísio", afirmou outra pessoa.

Um internauta disse que "a mentira não tem fim!". "Vagabundos!".

"O bolsonarismo vive de mentiras!", escreveu outro usuário.

O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) afirmou que Tarcísio "precisa ser chutado de São Paulo junto com suas práticas milicianas".

Uma internauta disse que "os bolsominions amam ser os patriotas da vergonha alheia".

ATENTADO FAKE DO TARCÍSIO



Pensem assim: a campanha do Turista de Freitas e do Bolsonaro acusaram os opositores. Todas as autoridades desmentiram. Aí descobrimos que a campanha do Turista também exigiu que um cinegrafista apagasse imagens.



O que eles queriam esconder? October 25, 2022

ATENÇÃO: ATENTADO FAKE DO TARCÍSIO

Tarcísio tem certeza que paulistano é otário. pic.twitter.com/rS2sXK0Jy9 — Dham 🚩 (@dhamdrol) October 25, 2022

ATENTADO FAKE DO TARCISIO . A CASA CAIU TARCISIO pic.twitter.com/CaJ7BkX6xo — Joao Domenech (@joaodomenech) October 25, 2022

Integrante da equipe de Tarcísio MANDANDO apagar as imagens do tiroteio em Paraisópolis.



Atentado era fake! A mentira não tem fim! VAGABUNDOS! pic.twitter.com/oDUjRVifcf — Lúcio Pertigas 1️⃣3️⃣ (@pertigas) October 25, 2022

O bolsonarismo vive de mentiras!



ATENTADO FAKE DO TARCÍSIO pic.twitter.com/ZrmIPGsIIC — Lázaro Rosa 🇧🇷🚩 (@lazarorosa25) October 25, 2022

Então o ATENTADO FAKE DO TARCÍSIO está provado.

Pra que mandar repórter apagar material? Esse homem precisa ser chutado de São Paulo junto com suas práticas milicianas. — MTST (@mtst) October 25, 2022

Dos mesmos criadores de fakada 2.0, temos

"ATENTADO FAKE DO TARCÍSIO"



os bolsominions amam ser os patriotas da vergonha alheia pic.twitter.com/6OBMq4uBCH — 가비⭐️❤️ (@Gabiirodss) October 25, 2022

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.