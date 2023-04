Atos golpistas: usuários criticam emissora e "Armação da CNN" fica entre os assuntos mais comentados nas redes

Um perfil do Twitter escreveu: 'as mentiras dos Bolsonaristas, são tão boas que duram pouquíssimo tempo. A armação da CNN já veio a tona!'. Mais reações edit

247 - Internautas deixaram a expressão "Armação da CNN" no trending topic (tópico em tendência) no Twitter, como um dos assuntos mais comentados da rede social nesta quarta-feira (19).

Usuários da internet cobraram da emissora mais detalhes do vídeo em que policiais e integrantes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) deram passagem a bolsonaristas responsáveis pela invasão à Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro em Brasília (DF).

Outra pessoa questionou: "Por que a CNN borrou rostos no vídeo e mostrou o do General Gonçalves Dias? Por que preservou pessoas que interagiram com os golpistas?".

Por que a CNN borrou rostos no vídeo e mostrou o do General Gonçalves Dias? Por que preservou pessoas que interagiram com os golpistas?



Tá estranho

ARMAÇÃO DA CNN April 19, 2023

“Eram do governo Bolsonaro “ diz Gleisi.



Alexandre de Moraes/ exército/ Heleno/ o gsi de Lula/ Frota/ Nikolas/ queremos/ o general/ cpmi já/ Eduardo Bolsonaro/ Dino/ Bolsonarista s/ grave/ armação da cnn pic.twitter.com/DaUw482rzZ — Marcos Araújo (@marcosaraujjoo) April 20, 2023

As mentiras dos Bolsonaristas, são tão boas que duram pouquíssimo tempo. Não passou 72 horas e a ARMAÇÃO DA CNN já veio a tona! Que venha a CPMI para o choro ser maior ainda. Diante da cortina de fumaça os Bolsonaristas ainda ressuscitaram o Adélio.pic.twitter.com/SUmzyDXEtT — Filipe Ferreira®🚩🦁 (@fhilipeferreira) April 20, 2023

Isso é ARMAÇÃO DA CNN e dos parlamentares bolsonaristas, justamente quando Anderson Torres liberou as senhas para Polícia Federal, e eles sabem que serão delatados. E a esquerda já está tão calejada com esse tipo de cortina de fumaça, e ainda cai em uma dessa. pic.twitter.com/UP6V0ppOki — Nazário (Samurai Esquerdista)🚩🇧🇷 (@SamuraiChines) April 20, 2023

