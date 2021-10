Aziz deve desculpas às famílias das vítimas da Covid-19, diz Xico Sá

Apoie o 247

247 – O jornalista Xico Sá reagiu com indignação à operação de blindagem do clã Bolsonaro, liderada pelo senador Omar Aziz (PSD-MG), que evitou que Jair Bolsonaro fosse indiciado por genocídio e homicídio no relatório final do senador Renan Calheiros. Confira:



Senador @OmarAzizSenador , se essa realmente for sua posição, o senhor deve desculpas às mais de 600 mil famílias das vítimas da COVID q jurou defender na CPI. Era teatro? O sr. parecia tão respeitoso… — xico sá (@xicosa) October 20, 2021

