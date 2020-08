‘Bannon é ponta de um novelo, que pode levar a um novo Watergate nos EUA’, diz Florestan Fernandes Jr.

Jornalista ainda avaliou que as investigações sobre o esquema de Steve Bannon podem chegar ao Brasil. “Quem sabe nesse novelo de lã a gente não chegue também aos brasileiros que apoiaram o governo fascista do Bolsonaro? O filho do Bolsonaro, o Eduardo, esteve cinco vezes publicamente com o Steve Bannon”, disse à TV 247. Assista edit

247 - O jornalista Florestan Fernandes Jr., em entrevista à TV 247, afirmou que a prisão do ideólogo mundial da extrema direita Steve Bannon na última quinta-feira (20) pode desencadear um novo caso Watergate nos Estados Unidos, já que Bannon é ex-assessor do presidente norte-americano, Donald Trump, e foi um dos grandes responsáveis por sua eleição.

“Isso pode ser o início de um novelo de lã. As pessoas estão muito impactadas com a prisão dele, já está solto , mas enfim, foi detido, mas eu imagino que tenha um novelo de lã sendo desfeito e que pode se transformar em um Watergate. O Bannon tem uma ligação muito grande com a eleição do Trump e tem ramificações e esquemas que foram montados fora dos Estados Unidos”, disse o jornalista.

Florestan ainda avaliou que o caso pode chegar até o Brasil, isso porque Bannon influenciou também na eleição de Jair Bolsonaro em 2018. “O presidente Lula na entrevista para a TV Democracia disse que seria bom que o Olavo de Carvalho também fosse preso para o bem da democracia. Quem sabe nesse novelo de lã a gente não chegue também aos brasileiros que apoiaram o governo fascista do Bolsonaro? O filho do Bolsonaro, o Eduardo, esteve cinco vezes publicamente com o Steve Bannon e estava trabalhando com um operador do esquema do Bannon na América Latina”.

