Steve Bannon é libertado após pagar fiança de US$ 5 milhões

247 - Preso na manhã desta quinta-feira (20) sob acusações de fraude e lavagem de dinheiro, Steve Bannon foi libertado após pagar uma fiança de US$ 5 milhões. Ele disse à justiça americana ser inocente das acusações. Ele está impedido pela Justiça de fazer viagens internacionais.

Bannon é ex-assessor formal do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e foi o principal articulador da campanha presidencial dos EUA de 2006. Trump se manifestou hoje sobre a prisão. Bannon também o grande ideólogo do movimento mundial da extrema direita, através do grupo “O Movimento”, que reúne líderes extremistas no mundo inteiro. Eduardo Bolsonaro era seu principal contato na América Latina.

Ele foi acusado de fraude contra centenas de milhares de doadores por meio de sua campanha para construção do muro na fronteira com o México. Bannon, junto com três de seus associados, foram indiciados por investigadores do Distrito Sul de Nova York.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, o grupo de líderes conservadores é acusado de fraude contra doadores de campanha, o que levou à arrecadação de “mais de US$ 25 milhões [cerca de R$ 142 milhões] para construir um muro ao longo da fronteira sul dos Estados Unidos”.

