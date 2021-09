Bela Megale diz que generais não gostaram da rendição que desmoralizou Bolsonaro publicamente

Apoie o 247

247 – "O recuo de Bolsonaro sobre os ataques que proferiu ao Supremo Tribunal Federal (STF), em especial ao ministro Alexandre de Moraes, desagradou a ala militar do governo. A avaliação feita por integrantes das Forças Armadas que atuam no Palácio do Planalto é que Bolsonaro mostrou 'subserviência' a Moraes sem ter recebido uma contrapartida do ministro", informa a jornalista Bela Megale, em sua coluna no Globo.

De acordo com a avaliação dos generais, a imagem que Bolsonaro “cedeu sem receber nada em troca” é negativa. No entanto, é possível que os termos do "novo grande acordo nacional" não possam ser tornados públicos, por não serem propriamente republicanos.

