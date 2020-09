Blogueiro do Planalto, Allan dos Santos rompe com Bolsonaro: "nunca mais me ligue"

Bolsonarista disse em suas redes sociais que governo está facilitando o aborto no país edit

247 - Allan dos Santos, blogueiro oficial do bolsonarismo e alvo de inquérito no STF que investiga atividades antidemocráticas, usou suas redes sociais nesta quinta-feira (24) para dizer que rompeu relações com Jair Bolsonaro.

O extremista disse que ficou indignado com a postura do governo que, segundo ele, facilita o aborto no país.

“Quando um PSOL da vida força o STF é uma coisa. Quando um MINISTRO DO PRESIDENTE @jairbolsonaro facilita o ABORTO é INADMISSÍVEL. Mandei para o WhatsApp pessoal do presidente: NUNCA MAIS ME LIGUE”, disse Allan.

Saiba mais

Após uma série de críticas, o governo federal foi obrigado a recurar e editou uma nova portaria sobre o procedimento para realização de aborto em caso de estupro.

A reportagem indica que, foi mantida a previsão que autoridades policiais sejam comunicadas do caso, independentemente da vontade da vítima de registrar queixa ou identificar o agressor. No entanto, a palavra "obrigatória" foi retirada do trecho sobre a comunicação à polícia.