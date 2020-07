Boicote pode ser o começo do fim do Facebook: “Pare de Dar Lucro ao Ódio”

247 - A campanha Stop Hate for Profit (Pare de Dar Lucro ao Ódio), combate recente que usa do boicote como ferramenta política contra o Facebook, afirma que a rede social de Mark Zuckerberg não faz o suficiente para remover conteúdo racista e de ódio da plataforma, gerando a remoção de investimentos de grandes anunciantes. A reportagem do jornal Folha de S. Paulo compara a estratégia atual com o movimento abolicionista do final do século 18, que encorajou o povo britânico a ficar longe de bens produzidos pelos escravos.

As empresas Ford, Adidas e HP também retiraram seus investimentos do Facebook. Elas se juntam a Coca-Cola, Unilever, Starbucks e outros anunciantes que já tinham aderido ao movimento, acrescenta a reportagem. A Microsoft também suspendeu a publicidade no Facebook.

A queda do valor de mercado do Facebook abre espaço para outras plataformas online, como Reddit e Twitch, que no momento adotam suas próprias medidas contra o ódio.

