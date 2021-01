Bolsonarismo pretende lançar Renan como principal youtuber rival de Felipe Neto

247 - Uma reportagem do Portal Yahoo afirmou que bolsonaristas investem em Renan Bolsonaro para ser o youtuber rival de Felipe Neto, que hoje é o maior do Brasil.

“Analistas já perceberam que ele vem atraindo um público jovem para o bolsonarismo, no que seria uma tentativa de rivalizar com Felipe Neto, influenciador da área de games, crítico ao governo”, diz um trecho da reportagem.

Neto ironizou o fato: “Há momentos em que saber ler é uma maldição…”

Ajudinha do pai

No final do ano passado, Bolsonaro usou infraestrutura do próprio governo para ajudar na inauguração da empresa de Renan. Além disso, o jovem foi recebido com exclusividade por Mário Frias, secretário de Cultura.

