Bolsonarista, Lacombe convida blogueiro Allan dos Santos para entrevista

247 - O jornalista Ernesto Lacombe, apoiador de Jair Bolsonaro, entrevistará o bloqueiro Allan dos Santos, alvo de operações da Polícia Federal contra um esquema de fake news e que também investiga atos pró-golpe. De acordo com postagens que circulam nas redes sociais, a entrevista está marcada para as 9h desta quarta-feira (24).

Os agentes da Polícia Federal que bateram na casa do blogueiro, no dia 16 de junho durante as investigações no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos no Supremo Tribunal Federal (STF), copiaram as mensagens de WhatsApp do computador do influenciador bolsonarista.

