Bolsonarista que agrediu repórter da Globo é secretário de obras em cidade na Bahia

247 - Um dos apoiadores de Bolsonaro que aparece em vídeo agredindo jornalistas em Itamaraju, neste domingo, é o secretário de Obras de Itamaraju, Antonio Charbel, conhecido como Tonimac.

A agressão aconteceu durante a visita de Bolsonaro às cidades atingidas pelos temporais no extremo sul baiano. O bolsonarista puxou o microfone de Camila Marinho, repórter da TV Bahia, afiliada da TV Globo. O aparelho do canal teve a espuma rasgada.

A repórter Camila Marinho e o cinegrafista Cleriston Santana, aguardavam o pouso do helicóptero do presidente no estádio municipal Juarez Barbosa. Ao descer do helicóptero, Bolsonaro foi cercado por seguranças. Os repórteres tentaram se aproximar para entrevistar, mas a equipe de segurança impediu a aproximação.

