Bolsonarista Sikêra Jr é demitido da RedeTV

247 - O apresentador do programa Alerta Nacional, Sikêra Jr., está de saída da RedeTV!. Sem anunciantes e com a audiência em queda, o âncora bolsonarista vivia crise na emissora, informa o colunista Gabriel Perline no portal iG.

O colunista diz que o salário de cerca de R$ 500 mil de Sikêra era considerado incompatível com o que ele rendia à emissora. O último entrave para a formalização da demissão, no entanto, era seu contrato, que previa uma multa de mais de R$ 26 milhões de rescisão.

Contudo, apesar da multa milionária, Sikêra teria aceitado rescindir o contrato e abrir mão da indenização. As conversas com a alta cúpula da emissora foram "longas e sinceras", e a situação financeira delicada da emissora foi exposta ao apresentador. Sikêra Jr. vinha causando prejuízos à RedeTV! por mais de um ano, e a cartela de anunciantes que ainda investem no programa não paga todos os custos do Alerta Nacional.

Grandes marcas têm rejeitado o apresentador e o formato do programa. Desta forma, as vendas dos espaços publicitários não têm sido suficientes para cobrir os custos. Além disso, Sikêra Jr. se envolveu em diversos escândalos jurídicos por conta de suas falas controversas ao vivo, o que gerou custos adicionais para a emissora.

O jornalista acrescenta que ambas as partes querem finalizar a parceria de maneira amigável, e o distrato deve ser assinado ainda neste mês.

