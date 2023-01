Bolsonaro é fritado pelo abandono dos índios Yanomami e 'genocida' fica entre os assuntos mais comentados nas redes

Apoie o 247

247 - Perfis do Twitter criticaram a falta de iniciativa do governo Jair Bolsonaro para a proteção dos índios principalmente os yanomami, que estão sofrendo com problemas como desnutrição grave e malária. Neste domingo (22), a palavra "genocida" ficou no trending topic (tópico de tendência).

De acordo com o jornalista Cesar Calejon, "o dia da prisão de Bolsonaro deverá ser transformado em feriado nacional a ser celebrado com muita música, arte, cultura e vida". "Tudo o que o genocida tentou aniquilar no BR. O nome do feriado a gente pensa depois".

Um internauta escreveu: "Lula é o verdadeiro estadista, diferente do Bolsonaro genocida!".

Segundo outro usuário, "quem apoia o Bolsonaro Genocida, apoia o genocídio e a corrupção". "Damares Alves inventava estórias sobre crianças, mas não atendeu os Yanomamis, deixando quase 600 crianças morrerem. Sem anistia, sem perdão".

"Genocida safado!", escreveu uma pessoa.

O dia da prisão de Bolsonaro deverá ser transformado em feriado nacional a ser celebrado com muita música, arte, cultura e vida. Tudo o que o genocida tentou aniquilar no BR. O nome do feriado a gente pensa depois. — Cesar Calejon (@cesarcalejon1) January 22, 2023

Lula fez mais em 20 dias, que o Jair Bolsonaro não fez em quatro anos.

Lula é o verdadeiro estadista, diferente do Bolsonaro genocida! pic.twitter.com/qIPEAimZGA — Mariotto 🏳️‍🌈🇧🇷 (@PauloMariotto90) January 21, 2023

Quem apoia o Bolsonaro Genocida, apoia o genocídio e a corrupção.



Damares Alves inventava estórias sobre crianças, mas não atendeu os Yanomamis, deixando quase 600 crianças morrerem.



Sem anistia, sem perdão.#BolsonaroPreso pic.twitter.com/RyY0betyah — André Limart  (@andrelimart) January 22, 2023

PQP!!!!!! O GOVERNO BOLSONARO AINDA CONTINUA ACABANDO COM MEUS FINAIS DE SEMANA!!!! Genocida safado! — Bruno Gino, M.D 🇨🇦🌵🇧🇷 (@DrBrunoGino) January 21, 2023

