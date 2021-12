Bolsonaro pediu desculpas ao SBT por agressão de seguranças, mas não à Globo

Bolsonaro se desculpou pessoalmente com o repórter da afiliada do SBT, mas não com a repórter da afiliada da Globo edit

247 - Jair Bolsonaro se desculpou pessoalmente com o repórter da afiliada do SBT, mas não com a repórter da afiliada da Globo por conta das agressões de seguranças e apoiadores no domingo (12) em Itamaraju (BA).

A informação é do jornalista Mauricio Stycer, do UOL. "Procurei as duas emissoras, que repetiram as versões apresentadas no vídeo. 'Quem pediu desculpas para os nossos jornalistas foi um dos integrantes da equipe de segurança. Se houve por parte do presidente e do ministro, a gente não tem conhecimento', disse a Globo. 'O repórter Chico Lopes da TV Aratu, nossa afiliada, relatou que recebeu pedidos de desculpas diretamente do presidente Bolsonaro ainda no local da confusão. Pouco depois, em outro local, a assessoria de imprensa da Presidência chamou os repórteres e um representante da segurança se desculpou,' disse o SBT", informou o jornalista.

