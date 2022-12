Bonner passará o Réveillon em Brasília para ancorar posse de Lula

O jornalista estará trabalhando até poucas horas antes da virada de ano, para apresentar a última edição do Jornal Nacional de 2022 diretamente de Brasília edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista William Bonner passará o Réveillon em Brasília (DF), onde apresentadores e comentaristas da Globo estarão no dia 1 de janeiro para a transmissão da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A emissora teve a concessão renovada por 15 anos pelo governo Jair Bolsonaro.

De acordo com informações divulgadas nesta terça-feira (20) pela coluna F5, no jornal Folha de S.Paulo, Bonner estará trabalhando até poucas horas antes da virada de ano, para apresentar a última edição do Jornal Nacional de 2022 diretamente da capital federal.

Repórteres trarão em tempo real, durante todo o domingo (1), a movimentação e as principais informações sobre as cerimônias, que também terão a participação de artistas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.