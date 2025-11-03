Brasil 247 e GTCOM assinam acordo estratégico na área de inteligência artificial

247 - O portal Brasil 247 e a empresa chinesa Global Tone Communication Technology (GTCOM) assinaram, na tarde desta segunda-feira (3), em Pequim, um Memorando de Entendimento (MOU) com o objetivo de cooperar no desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial voltadas para a tradução e o jornalismo. O acordo foi firmado por Leonardo Attuch, fundador e CEO do Brasil 247, e por Wang Danying, CEO da GTCOM.

A parceria marca um passo histórico na cooperação entre Brasil e China no campo da comunicação e da tecnologia, reforçando o papel dos meios de comunicação como pontes para o diálogo entre civilizações. O entendimento prevê o uso ético e colaborativo da inteligência artificial para aprimorar a tradução de textos e vídeos, criar modelos de linguagem específicos para o jornalismo e ampliar o alcance das narrativas culturais entre os dois países.

Um dos objetivos centrais da parceria é a criação de um laboratório de inteligência artificial voltado para o jornalismo, inspirado no espírito defendido pelos presidentes Xi Jinping e Luiz Inácio Lula da Silva, de que a IA deve ser tratada como um bem público global a serviço da humanidade. O projeto buscará desenvolver tecnologias responsáveis que aproximem os campos da mídia, da cultura e da ciência, fortalecendo a cooperação internacional.

Leonardo Attuch e Nicolas Iwashita em visita à GTCOM, ao lado de Wang Jianhui, diretor-executivo da CTIS, e Wang Danying, CEO da GTCOM (Photo: GTCOM) GTCOM

Mídia e tecnologia

Durante a cerimônia, realizada na sede da China Foreign Languages Translation Co. (CTIS) — empresa chinesa responsável por importantes projetos de tradução e comunicação internacional e controladora da GTCOM —, o diretor executivo Wang Jianhui destacou a relevância estratégica da parceria. Ele afirmou que o acordo “reflete o compromisso da CTIS em fortalecer as capacidades globais de tradução e comunicação, impulsionar o uso ético da inteligência artificial e promover o intercâmbio cultural entre as nações”.

Segundo Wang Jianhui, a CTIS pretende “colaborar com parceiros internacionais, como o Brasil 247, para contar bem a história da China, disseminar sua cultura e contribuir para a construção de uma comunidade de destino compartilhado entre China e Brasil”.

Leonardo Attuch agradeceu a recepção e elogiou as inovações da GTCOM no campo da inteligência artificial, ressaltando que “a colaboração entre mídia e tecnologia é essencial para garantir que a comunicação entre povos e culturas se torne mais precisa, justa e inclusiva”.

Leonardo Attuch em visita à China Foreign Languages Translation Co. (CTIS) (Photo: GTCOM) GTCOM

O Brasil 247, fundado em 2011, é um dos principais portais de notícias do país, com cerca de 30 milhões de acessos mensais, enquanto a GTCOM, subsidiária da CTIS, é referência mundial em tecnologias linguísticas e big data aplicados à comunicação internacional.

A iniciativa simboliza um avanço concreto na cooperação midiática sino-brasileira, com potencial para gerar novos instrumentos tecnológicos que facilitem o entendimento mútuo entre as sociedades e fortaleçam o papel do jornalismo na era da inteligência artificial.